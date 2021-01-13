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Жильцы российской многоэтажки оказались в падающем лифте и попали на видео
Источник материала: ОНТ
В Красноярске (Россия) жильцы многоэтажки оказались в сорвавшемся и начавшем падать лифте. В результате инцидента никто не пострадал, о чем
На размещенных в соцсетях кадрах
Уточняется, что причиной падения лифта может быть перегруз кабины из-за вывоза одним из жильцов строительного мусора. Работу подъемника уже наладили.
Прокуратурой Красноярского края начата проверка.
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В Красноярске (Россия) жильцы многоэтажки оказались в сорвавшемся и начавшем падать лифте. В результате инцидента никто не пострадал, о чем информирует РИА...
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