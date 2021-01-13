Жильцы российской многоэтажки оказались в падающем лифте и попали на видео

Источник материала: ОНТ

В Красноярске (Россия) жильцы многоэтажки оказались в сорвавшемся и начавшем падать лифте. В результате инцидента никто не пострадал, о чем информирует РИА «Новости».

На размещенных в соцсетях кадрах видно , как в лифт зашли три женщины и ребенок. Вскоре начавший движение подъемник начинает падать, но его удерживают уловители. Пассажиры держатся за стены и нажимают кнопки лифта. В результате двери открылись и люди покинули кабину.

Уточняется, что причиной падения лифта может быть перегруз кабины из-за вывоза одним из жильцов строительного мусора. Работу подъемника уже наладили.

Прокуратурой Красноярского края начата проверка.

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