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Как похудеть после праздников? Советы диетолога

13.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как похудеть после праздников? Советы диетолога

После праздников нередко возникает необходимость сбросить лишние килограммы. Как это сделать без вреда для здоровья, «Аргументам и фактам» рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина.

Чтобы вернуться в прежнюю форму, достаточно соблюдать свой обычный рацион и еще несколько простых правил, отметила диетолог. 

Так, врач рекомендует не голодать и не употреблять колбасные изделия. 

Диетолог также посоветовала включить в рацион супы и каши на воде или молоке. В месяц рекомендуется сбрасывать не более пяти килограммов.

ФОТО: letidor.ru


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После праздников нередко возникает необходимость сбросить лишние килограммы. Как это сделать без вреда для здоровья, «Аргументам и фактам» рассказала...
 
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