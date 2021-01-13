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Как похудеть после праздников? Советы диетолога
Источник материала: ОНТ
После праздников нередко возникает необходимость сбросить лишние килограммы. Как это сделать без вреда для здоровья, «Аргументам и фактам»
Чтобы вернуться в прежнюю форму, достаточно соблюдать свой обычный рацион и еще несколько простых правил, отметила диетолог.
Так, врач рекомендует не голодать и не употреблять колбасные изделия.
Диетолог также посоветовала включить в рацион супы и каши на воде или молоке. В месяц рекомендуется сбрасывать не более пяти килограммов.
ФОТО: letidor.ru
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После праздников нередко возникает необходимость сбросить лишние килограммы. Как это сделать без вреда для здоровья, «Аргументам и фактам» рассказала...
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