Как похудеть после праздников? Советы диетолога

Источник материала: ОНТ

После праздников нередко возникает необходимость сбросить лишние килограммы. Как это сделать без вреда для здоровья, «Аргументам и фактам» рассказала в рач-диетолог Юлия Чехонина.

Чтобы вернуться в прежнюю форму, достаточно соблюдать свой обычный рацион и еще несколько простых правил, отметила диетолог.

Так, врач рекомендует не голодать и не употреблять колбасные изделия.

Диетолог также посоветовала включить в рацион супы и каши на воде или молоке. В месяц рекомендуется сбрасывать не более пяти килограммов.

ФОТО: letidor.ru





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