Женщина погибла при пожаре в частном доме в Минске, мужчина успел выпрыгнуть в окно

Источник материала: ОНТ

Минске, мужчина успел выпрыгнуть в окно" class="one-news__figure-img">

В Минске произошел пожар в частном доме. В результате погибла женщина, мужчина смог выпрыгнуть в окно, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Пожар повредил жилой дом и имущество на общей площади 63 кв. м. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемые версии – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, поджог.

ФОТО: Минское городское управление МЧС





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