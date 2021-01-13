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Женщина погибла при пожаре в частном доме в Минске, мужчина успел выпрыгнуть в окно

13.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина погибла при пожаре в частном доме в Минске, мужчина успел выпрыгнуть в окноМинске, мужчина успел выпрыгнуть в окно" class="one-news__figure-img">

В Минске произошел пожар в частном доме. В результате погибла женщина, мужчина смог выпрыгнуть в окно, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Пожар повредил жилой дом и имущество на общей площади 63 кв. м. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемые версии – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, поджог.

ФОТО: Минское городское управление МЧС 


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Теги: Минск
 
 
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В Минске произошел пожар в частном доме. В результате погибла женщина, мужчина смог выпрыгнуть в окно, сообщили в Минском городском управлении МЧС. Пожар повредил...
 
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