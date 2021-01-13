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Неуклюжие попытки бульдога запрыгнуть на спину другой собаки рассмешили Сеть

13.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неуклюжие попытки бульдога запрыгнуть на спину другой собаки рассмешили Сеть

В интернете набирает популярность ролик, в котором французский бульдог по кличке Элвис пытается запрыгнуть на спину своего друга, пишет портал «Ридус». 

На кадрах пес предпринимает несколько неудачных попыток запрыгнуть на спину своего друга, однако терпит фиаско. Хозяин Элвиса опубликовал смешной ролик в Instagram. Видео посмотрели свыше 650 тысяч раз.


«Я не решил, какую из двух собак мне больше жаль», «Вот как можно не любить собак после такого?», «Второй пёс такой спокойный», – написали пользователи в комментариях. 

ФОТО: purinaone.ru

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В интернете набирает популярность ролик, в котором французский бульдог по кличке Элвис пытается запрыгнуть на спину своего друга, пишет портал «Ридус».  На...
 
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