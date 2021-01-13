Неуклюжие попытки бульдога запрыгнуть на спину другой собаки рассмешили Сеть

Источник материала: ОНТ

В интернете набирает популярность ролик, в котором французский бульдог по кличке Элвис пытается запрыгнуть на спину своего друга, пишет портал «Ридус».

На кадрах пес предпринимает несколько неудачных попыток запрыгнуть на спину своего друга, однако терпит фиаско. Хозяин Элвиса опубликовал смешной ролик в Instagram. Видео посмотрели свыше 650 тысяч раз.





«Я не решил, какую из двух собак мне больше жаль», «Вот как можно не любить собак после такого?», «Второй пёс такой спокойный», – написали пользователи в комментариях.

ФОТО: purinaone.ru

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