ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Массовое отравление детей в дагестанском Буйнакске: в больницах находятся 34 ребенка

13.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Массовое отравление детей в дагестанском Буйнакске: в больницах находятся 34 ребенка

В Буйнакске (Россия) произошло массовое отравление детей. В больницах сейчас остаются 34 ребёнка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

С признаками отравления 12 января был госпитализирован 71 человек, из них 61 – дети в возрасте от двух до 13 лет.

Предварительная причина отравления, по версии СК, – загрязненная питьевая вода, которая подается по водопроводу в дома. Возбуждено уголовное дело.

ФОТО: medlux.net.ua


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Буйнакске (Россия) произошло массовое отравление детей. В больницах сейчас остаются 34 ребёнка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии города. С...
 
Новости дня
Новости разные
 
У судзе над пратэстоўцамі ў Горадні выступіў пацярпелы амапавец «Іван Іваноў», схаваўшыся ў суседнім пакоі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by