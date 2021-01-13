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Массовое отравление детей в дагестанском Буйнакске: в больницах находятся 34 ребенка
Источник материала: ОНТ
В Буйнакске (Россия) произошло массовое отравление детей. В больницах сейчас остаются 34 ребёнка,
С признаками отравления 12 января был госпитализирован 71 человек, из них 61 – дети в возрасте от двух до 13 лет.
Предварительная причина отравления, по версии СК, – загрязненная питьевая вода, которая подается по водопроводу в дома. Возбуждено уголовное дело.
ФОТО: medlux.net.ua
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В Буйнакске (Россия) произошло массовое отравление детей. В больницах сейчас остаются 34 ребёнка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии города. С...
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