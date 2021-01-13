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Пункт обогрева возле дома ночного пребывания в Минске оборудует Красный Крест
Источник материала: ОНТ
В Минске 14 января начнет работать пункт обогрева возле дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства на ул. Ваупшасова, 42,
Укрыться от мороза и согреться чаем можно будет в отапливаемой палатке. Также всем обратившимся за помощью там начнут выдавать продукты и средства гигиены.
Красный Крест предоставит такую помощь нуждающимся категориям граждан в девяти районах Минска. Помимо гуманитарных наборов можно будет получить теплые вещи. Их сбор организован в Красном Кресте на регулярной основе.
ФОТО: БЕЛТА
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В Минске 14 января начнет работать пункт обогрева возле дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства на ул. Ваупшасова, 42, пишет БЕЛТА со ссылкой...
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