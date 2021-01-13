Пункт обогрева возле дома ночного пребывания в Минске оборудует Красный Крест

Источник материала: ОНТ

В Минске 14 января начнет работать пункт обогрева возле дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства на ул. Ваупшасова, 42, пишет БЕЛТА со ссылкой на Минскую городскую организацию Белорусского общества Красного Креста.

Укрыться от мороза и согреться чаем можно будет в отапливаемой палатке. Также всем обратившимся за помощью там начнут выдавать продукты и средства гигиены.

Красный Крест предоставит такую помощь нуждающимся категориям граждан в девяти районах Минска. Помимо гуманитарных наборов можно будет получить теплые вещи. Их сбор организован в Красном Кресте на регулярной основе.

ФОТО: БЕЛТА

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