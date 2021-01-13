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В Минске завершился чемпионат Беларуси по вольной и женской борьбе

13.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске завершился чемпионат Беларуси по вольной и женской борьбеМинске завершился чемпионат Беларуси по вольной и женской борьбе" class="one-news__figure-img">

В минском Дворце спорта завершился чемпионат Беларуси по вольной и женской борьбе. Турнир стал отборочным на предстоящие международные старты.

В первенстве борцов вольного стиля победила команда Гродненской области, завоевавшая в личных финалах шесть золотых медалей. Уверенные победы одержали в том числе бронзовый призёр II Европейских игр в Минске Александр Гуштын, а также чемпион Европы Магомедхабиб Кадимагамедов.

У женщин лучшими стали спортсменки Могилёвской области. На их счету семь из десяти золотых медалей. В финалах лучшими были и лидеры сборной – двукратная чемпионка мира Ванесса Колодинская и бронзовый призёр первых Европейских игр в Баку Вероника Иванова.

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Теги: Минск
 
 
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В минском Дворце спорта завершился чемпионат Беларуси по вольной и женской борьбе. Турнир стал отборочным на предстоящие международные старты. В первенстве...
 
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