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В Минске завершился чемпионат Беларуси по вольной и женской борьбе
Источник материала: ОНТМинске завершился чемпионат Беларуси по вольной и женской борьбе" class="one-news__figure-img">
В минском Дворце спорта завершился чемпионат Беларуси по вольной и женской борьбе. Турнир стал отборочным на предстоящие международные старты.
В первенстве борцов вольного стиля победила команда Гродненской области, завоевавшая в личных финалах шесть золотых медалей. Уверенные победы одержали в том числе бронзовый призёр II Европейских игр в Минске Александр Гуштын, а также чемпион Европы Магомедхабиб Кадимагамедов.
У женщин лучшими стали спортсменки Могилёвской области. На их счету семь из десяти золотых медалей. В финалах лучшими были и лидеры сборной – двукратная чемпионка мира Ванесса Колодинская и бронзовый призёр первых Европейских игр в Баку Вероника Иванова.
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В минском Дворце спорта завершился чемпионат Беларуси по вольной и женской борьбе. Турнир стал отборочным на предстоящие международные старты. В первенстве...
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