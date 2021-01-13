|
Сторонники Трампа переходят в Telegram на фоне блокировки президента в Twitter, Facebook и YouTube
Источник материала: ОНТ
У мессенджера Telegram – рекордное число новых пользователей из Северной Америки.
Приложение стало вторым по скачиваемости в США. После блокировки аккаунтов Трампа в Twitter, Facebook и YouTube его сторонники устремились на новую виртуальную платформу. И теперь обсуждают сценарии мятежей и призывают «стрелять в политиков» в зашифрованных телеграм-чатах. Там же собирают деньги на марши – «миллионов ополченцев» и «миллионов мучеников.
Администраторами каналов уже заинтересовалось ФБР. За онлайн-экстремизм будут наказывать. И звучат призывы едва ли не запретить Telegram в Штатах. А виновникам беспорядков у Конгресса может грозить до 20 лет тюрьмы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У мессенджера Telegram – рекордное число новых пользователей из Северной Америки. Приложение стало вторым по скачиваемости в США. После блокировки аккаунтов Трампа в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)