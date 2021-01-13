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Почему новогоднюю елку нельзя долго держать в доме, рассказал эксперт
Источник материала: ОНТ
Новогоднюю ель стоит держать в квартире не более двух-трех недель,
Он отметил, что срок жизни дерева истекает примерно к Старому Новому году – к 14 января. К этому времени елка начинает осыпаться и даже может начать гнить.
При этом обязательного общего правила здесь нет, добавил эксперт. Если елка осыпается не сильно, то можно оставить ее дома чуть дольше.
ФОТО: news.ykt.ru
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