Почему новогоднюю елку нельзя долго держать в доме, рассказал эксперт

Источник материала: ОНТ

Новогоднюю ель стоит держать в квартире не более двух-трех недель, заявил в интервью радио Sputnik директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Он отметил, что срок жизни дерева истекает примерно к Старому Новому году – к 14 января. К этому времени елка начинает осыпаться и даже может начать гнить.

При этом обязательного общего правила здесь нет, добавил эксперт. Если елка осыпается не сильно, то можно оставить ее дома чуть дольше.

ФОТО: news.ykt.ru









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