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Почему новогоднюю елку нельзя долго держать в доме, рассказал эксперт

13.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему новогоднюю елку нельзя долго держать в доме, рассказал эксперт

Новогоднюю ель стоит держать в квартире не более двух-трех недель, заявил в интервью радио Sputnik директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Он отметил, что срок жизни дерева истекает примерно к Старому Новому году – к 14 января. К этому времени елка начинает осыпаться и даже может начать гнить.

При этом обязательного общего правила здесь нет, добавил эксперт. Если елка осыпается не сильно, то можно оставить ее дома чуть дольше. 

ФОТО: news.ykt.ru



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Новогоднюю ель стоит держать в квартире не более двух-трех недель, заявил в интервью радио Sputnik директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон...
 
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