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Премьер-министр Эстонии объявил об отставке
Источник материала: ОНТ
Эстонский премьер-министр, лидер Центристской партии Юри Ратас сообщил, что уходит в отставку из-за затронувшего партию коррупционного скандала.
Прокуратура и полиция безопасности (КАПО) Эстонии предъявили подозрения в совершении преступления Центристской партии, генсеку центристов Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт, предпринимателю Хиллару Тедеру и еще двум лицам. Их имена не разглашаются.
ФОТО: ERR
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Эстонский премьер-министр, лидер Центристской партии Юри Ратас сообщил, что уходит в отставку из-за затронувшего партию коррупционного скандала. Прокуратура и...
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