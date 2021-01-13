Премьер-министр Эстонии объявил об отставке

Источник материала: ОНТ

Эстонский премьер-министр, лидер Центристской партии Юри Ратас сообщил, что уходит в отставку из-за затронувшего партию коррупционного скандала.

Прокуратура и полиция безопасности (КАПО) Эстонии предъявили подозрения в совершении преступления Центристской партии, генсеку центристов Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт, предпринимателю Хиллару Тедеру и еще двум лицам. Их имена не разглашаются.

ФОТО: ERR









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