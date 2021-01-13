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Арина Соболенко одержала победу в финале теннисного турнира в Абу-Даби

13.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко одержала победу в финале теннисного турнира в Абу-Даби

Главная новость дня – победа Арины Соболенко на теннисном турнире в Абу-Даби. В финале белоруска уверенно обыграла россиянку Веронику Кудерметову.


Соболенко победила в двух сетах со счётом 6:2, 6:2. Поединок продолжался один час и пять минут. Наша теннисистка пять раз подала на вылет и взяла шесть подач соперницы. Это уже 15-я подряд победа для Соболенко. Благодаря этой победе белоруска поднимется на седьмую строчку мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации – впервые в карьере.

Для Арины Соболенко этот титул – девятый в карьере. Беларусь «с гордостью следит за впечатляющей серией побед», говорится в поздравлении Президента. Александр Лукашенко выразил уверенность, «что целеустремленность, трудолюбие и несгибаемый характер обязательно приведут Арину к главной вершине – титулу первой ракетки мира».

После окончания соревнований теннисистки будут готовиться к первому в сезоне турниру серии Большого шлема – Открытому чемпионату Австралии, который стартует 8 февраля.

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Теги: Новости
 
 
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Главная новость дня – победа Арины Соболенко на теннисном турнире в Абу-Даби. В финале белоруска уверенно обыграла россиянку Веронику Кудерметову. Соболенко...
 
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