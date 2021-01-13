Шестой этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе

Источник материала: ОНТ

В немецком Оберхофе сегодня стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Откроет соревновательную программу мужской спринт.

В гонке выступят 5 белорусских биатлонистов. Сергей Бочарников уйдёт на дистанцию первым. У Антона Смольского 13-й стартовый номер. Также за Беларусь заявлены Роман Елётнов, Максим Воробей и Никита Лобастов. Начало спринта в 16.30. Завершится этап в воскресенье.

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