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Шестой этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе
Источник материала: ОНТ
В немецком Оберхофе сегодня стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Откроет соревновательную программу мужской спринт.
В гонке выступят 5 белорусских биатлонистов. Сергей Бочарников уйдёт на дистанцию первым. У Антона Смольского 13-й стартовый номер. Также за Беларусь заявлены Роман Елётнов, Максим Воробей и Никита Лобастов. Начало спринта в 16.30. Завершится этап в воскресенье.
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В немецком Оберхофе сегодня стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Откроет соревновательную программу мужской спринт. В гонке выступят 5 белорусских...
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