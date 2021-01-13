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Пикет в компьютере: белорусские суды делают настоящие открытия в юриспруденции
Источник материала: Партизан
Сотрудники авиации получили по 15 суток за видеоролик — «пикет через интернет»
Суд Октябрьского района Минска посчитал обращение работников гражданской авиации против насилия, который был записан в конце прошлого года, «пикетированием с использованием компьютерной сети Интернет». Об этом сообщает
За участие в записи видео бывшей сотруднице «Белавиа» Надежде Букатой дали 15 суток ареста. 11 января за это же видео осудили Владимира Галаша, ему тоже дали 15 суток. Суды по поводу этого видеоролика продолжаются.
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Сотрудники авиации получили по 15 суток за видеоролик — «пикет через интернет»
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