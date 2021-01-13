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Фура перевернулась в Минском районе возле Ратомки

13.01.2021 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фура перевернулась в Минском районе. Происшествие случилось рядом с агрогородком Ратомка на автотрассе Минск – Молодечно – Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Фура перевернулась в Минском районе возле Ратомки

За рулем фуры был 33-летний житель Брестской области, который ехал в сторону Минска. Он не учел сложные дорожные условия, произошел занос, грузовик врезался в металлическое ограждение, после выехал на встречную полосу, где фура перевернулась. Водитель не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Фура перевернулась в Минском районе. Происшествие случилось рядом с агрогородком Ратомка на автотрассе Минск – Молодечно – Нарочь, сообщили в...
 
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