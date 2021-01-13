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Первый энергоблок БелАЭС выведен на полную мощность и будет подвергнут комплексу испытаний — вплоть до остановки работы
Источник материала: Навiны
После вывода первого энергоблока Белорусской АЭС на стопроцентную мощность, который состоялся вечером 12 января, будет произведен комплекс испытаний, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк узкому кругу журналистов. По информации
«Мы вышли на этап освоения мощности 100%. Что подразумевает этот этап в части испытаний? Будет проводиться комплекс статических испытаний, когда блок ровно работает, на ровной мощности без переменной составляющей. При этом производится ряд испытаний по нейтронным характеристикам реакторной установки, по другим», — обрисовал чиновник ближайшую перспективу работ на первом блоке станции.
«После этого предусматривается комплекс динамических испытаний, когда нагрузка сбрасывается до определенного уровня с номинальной, даже до нуля. Кроме того, этим этапом предусмотрена плановая остановка блока для выполнения определенных технологических работ, которые предусмотрены этапной программой», — добавил он.
Утром 13 января пресс-служба Минэнерго сообщила, что первый энергоблок БелАЭС был выведен на номинальный уровень мощности накануне в 19.57. «Тепловая мощность блока составляет 3.200 мегаватт, электрическая мощность — 1.170 МВт, — отметили в министерстве. — На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания. После их успешного завершения в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности».
«В промышленную эксплуатацию энергоблок в установленном порядке будет принят приемочной комиссией после успешного завершения комплексного опробования оборудования», — подчеркнули в Минэнерго.
Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».
Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 21 декабря Минэнерго сообщило об окончании этапа энергетического пуска блока и переходе к этапу его опытно-промышленной эксплуатации.
В соответствии с указом Александра Лукашенко осуществить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС предписано в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.
На пресс-конференции 21 декабря 2020 года министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что в течение 2021-го будет проведена оценка целесообразности строительства в Беларуси второй АЭС. «Сейчас проводится изыскательская работа для того, чтобы подготовить соответствующие материалы и обоснования [строительства второй АЭС]. Потом они будут подготовлены и внесены на рассмотрение. Мы планируем всю эту работу провести не позднее чем за 2021 год, в течение 2021 года», — заявил чиновник.
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Первый энергоблок БелАЭС выведен на полную мощность и будет подвергнут комплексу испытаний — вплоть до остановки работы
После вывода первого энергоблока Белорусской АЭС на стопроцентную мощность, который состоялся вечером 12 января, будет произведен комплекс испытаний, сообщил...
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