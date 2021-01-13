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Белорус делал политические инсталляции. Его будут судить за хулиганство

13.01.2021 16:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Прокуратура Мостовского района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего белоруса, который делал политические инсталляции на остановках и в поле, рисовал бчб-флаги в общественных местах и чатился в Telegram-каналах. Ему инкриминированы публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, а также хулиганство и злостное хулиганство.

Согласно материалам дела 15 августа 2020 года мужчина разместил в одном из чатов Telegram-канала под фотографией председателя Мостовского райисполкома «неприличный, унижающий честь и достоинство комментарий».

В сентябре—октябре 2020 года он нанес бело-красно-белые линии на автодороге, а также повесил чучела в милицейской форме, чем, по мнению прокуратуры «неоднократно и грубо нарушил общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу, которое сопровождалось повреждением чужого имущества и отличалось по своему содержанию исключительным цинизмом».

Кроме того, в поле между г. Мосты и аг. Мосты Правые белорус расставил таблички в виде ритуальных надгробий с надписями, «демонстрирующими пренебрежение к государственному порядку управления». Рядом с табличками поставил гроб с чучелом в обмундировании сотрудника милиции. А в лесном массиве возле автодороги между указанными населенными пунктами на 33 деревьях нанес изображения бело-красно-белого цвета.

Его деяния квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 339 («Хулиганство») и ст. 369 («Оскорбление представителя власти») Уголовного кодекса. Мужчина находится под стражей со дня задержания.

 
 
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Прокуратура Мостовского района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего белоруса, который делал политические инсталляции на остановках и в поле,...
 
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