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Парковался до удара? ДТП в Гродно попало на видео (видео)

13.01.2021 16:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Гродно Госавтоинспекция занимается поиском очевидцев ДТП, которое случилось 9 января в 18:53 на улице Гарбарской. Водитель Audi, двигаясь задним ходом, врезался в припаркованный Hyundai.

— Audi А8 темного цвета при движении задним ходом столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai. За рулем Audi, предположительно, находился мужчина 30—40 лет с семьей, который направился в Ледовый дворец спорта на улице Коммунальной, — рассказали в ГАИ.

Очевидцев, а также тех, кому что-либо известно об обстоятельствах данного происшествия, просят позвонить в ГАИ по телефонам: (8 0152) 79-75-42 или 102.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно Госавтоинспекция занимается поиском очевидцев ДТП, которое случилось 9 января в 18:53 на улице Гарбарской. Водитель Audi, двигаясь задним ходом, врезался в...
 
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