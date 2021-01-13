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Парковался до удара? ДТП в Гродно попало на видео (видео)
Источник материала: Onliner
В Гродно Госавтоинспекция занимается поиском очевидцев ДТП, которое случилось 9 января в 18:53 на улице Гарбарской. Водитель Audi, двигаясь задним ходом, врезался в припаркованный Hyundai.
— Audi А8 темного цвета при движении задним ходом столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai. За рулем Audi, предположительно, находился мужчина 30—40 лет с семьей, который направился в Ледовый дворец спорта на улице Коммунальной, — рассказали в ГАИ.
Очевидцев, а также тех, кому что-либо известно об обстоятельствах данного происшествия, просят позвонить в ГАИ по телефонам: (8 0152) 79-75-42 или 102.
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В Гродно Госавтоинспекция занимается поиском очевидцев ДТП, которое случилось 9 января в 18:53 на улице Гарбарской. Водитель Audi, двигаясь задним ходом, врезался в...
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