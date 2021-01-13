Айтишник забыл пароль от кошелька с биткоинами на $240 миллионов

Источник материала: Onliner

Программист Стефан Томас из Сан-Франциско в 2011 году сделал ролик с объяснением сути биткоина. Один из энтузиастов криптовалюты в награду за популяризацию этой темы заплатил Стефану 7002 биткоина. Тогда крипта практически ничего не стоила, и айтишник записал пароль от защищенного хранилища IronKey на обычную бумагу. В какой-то момент этот лист он потерял, сообщает The New York Times.

Сейчас Стефан Томас потенциально владеет более чем 240 миллионами долларов, однако не имеет к ним доступа. Молодой человек пытается вспомнить пароль, но пока что попытки не дали результата. Более того, IronKey дает только десять попыток на ввод пароля, после чего информация будет навсегда уничтожена. У Стефана осталось лишь два шанса вспомнить пароль.

По данным издания, из 18,5 миллиона существующих биткоинов навсегда потеряно около 20% — в денежном эквиваленте это примерно 140 миллиардов долларов.