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Айтишник забыл пароль от кошелька с биткоинами на $240 миллионов

13.01.2021 16:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Программист Стефан Томас из Сан-Франциско в 2011 году сделал ролик с объяснением сути биткоина. Один из энтузиастов криптовалюты в награду за популяризацию этой темы заплатил Стефану 7002 биткоина. Тогда крипта практически ничего не стоила, и айтишник записал пароль от защищенного хранилища IronKey на обычную бумагу. В какой-то момент этот лист он потерял, сообщает The New York Times.

Сейчас Стефан Томас потенциально владеет более чем 240 миллионами долларов, однако не имеет к ним доступа. Молодой человек пытается вспомнить пароль, но пока что попытки не дали результата. Более того, IronKey дает только десять попыток на ввод пароля, после чего информация будет навсегда уничтожена. У Стефана осталось лишь два шанса вспомнить пароль.

По данным издания, из 18,5 миллиона существующих биткоинов навсегда потеряно около 20% — в денежном эквиваленте это примерно 140 миллиардов долларов.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Программист Стефан Томас из Сан-Франциско в 2011 году сделал ролик с объяснением сути биткоина. Один из энтузиастов криптовалюты в награду за популяризацию этой...
 
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