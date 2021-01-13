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Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой в Абу-Даби
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С победой на турнире в Абу-Даби Арину Соболенко поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Лукашенко пожелал Арине Соболенко крепкого здоровья и новых достижений во славу Беларуси.
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Новости Беларуси. С победой на турнире в Абу-Даби Арину Соболенко поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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