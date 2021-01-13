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Создают инфраструктуру не хуже, чем в городе. Как в агрогородки Беларуси превращают в «деревни будущего»?

13.01.2021 16:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В агрогородке Поплавы Березинского района завершен проект «Деревня будущего», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Создают инфраструктуру не хуже, чем в городе. Как в агрогородки Беларуси превращают в «деревни будущего»?

Его цель – создать в небольшом населенном пункте инфраструктуру не хуже, чем в городе. А также обеспечить жителей чистой водой и отоплением. По плану деревни будущего должны появиться в каждом районе. Реализовывается проект два года.

Создают инфраструктуру не хуже, чем в городе. Как в агрогородки Беларуси превращают в «деревни будущего»?

Как за это время меняется агрогородок, узнавала Вероника Сайко. Смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Вероника Сайко

 
 
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Новости Беларуси. В агрогородке Поплавы Березинского района завершен проект «Деревня будущего», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его цель – создать в...
 
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