|
Создают инфраструктуру не хуже, чем в городе. Как в агрогородки Беларуси превращают в «деревни будущего»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В агрогородке Поплавы Березинского района завершен проект «Деревня будущего», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Его цель – создать в небольшом населенном пункте инфраструктуру не хуже, чем в городе. А также обеспечить жителей чистой водой и отоплением. По плану деревни будущего должны появиться в каждом районе. Реализовывается проект два года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создают инфраструктуру не хуже, чем в городе. Как в агрогородки Беларуси превращают в «деревни будущего»?
Новости Беларуси. В агрогородке Поплавы Березинского района завершен проект «Деревня будущего», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его цель – создать в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)