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В Минске проходит церемония прощания с митрополитом Филаретом

13.01.2021 16:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Его земной путь завершен, но в сердцах миллионов верующих он останется навечно рядом. В эти минуты в Минске проходит церемония прощания с почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит церемония прощания с митрополитом Филаретом

Чуть более получаса назад гроб был доставлен в Свято-Духов кафедральный собор. Проститься с архипастырем Беларуси пришли сотни людей.  

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В Минске проходит церемония прощания с митрополитом Филаретом

Главная Божественная литургия с чином отпевания пройдет 14 января в восемь утра. Проститься с владыкой в главном храме белорусской православной церкви можно будет до шести вечера четверга.  

В Минске проходит церемония прощания с митрополитом Филаретом

После гроб с телом митрополита Филарета доставят в Успенский Жировичский монастырь, где также проведут прощальную панихиду. Похоронят патриаршего экзарха у Крестовоздвиженского храма Жировичского монастыря в пятницу, 15 января.

В Минске проходит церемония прощания с митрополитом Филаретом

В Белорусскую православную церковь поступают соболезнования из разных стран и организаций, а также глав дипломатических миссий, государственных структур Беларуси, России и других стран СНГ. Напомним, владыка ушел из жизни накануне на 86 году.   

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Его земной путь завершен, но в сердцах миллионов верующих он останется навечно рядом. В эти минуты в Минске проходит церемония прощания с...
 
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