Скупые подробности: журналист Александров задержан в рамках уголовного дела

















Андрей задержан в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета (УСК) по БелаПАН его адвокат. Журналист и медиаменеджерзадержан в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета (УСК) по Минску , сообщилаего адвокат.





О каком именно деле идет речь и в каком статусе находится задержанный, она не уточнила, сославшись на подписку о неразглашении.





Сегодня адвокат попытается посетить Александрова в ИВС на Окрестина.