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Футбол. "Смолевичи" прекращают существование
Источник материала: Партизан
Вылетевшие из высшей лиги "Смолевичи" прекращают существование. Это стало известно по итогам встречи руководителей клуба и района, которая состоялась в понедельник, 11 января.
На ней глава Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский сообщил директору "Смолевичей" Александру Шлыкову, что команда в предстоящем сезоне точно не выступит в первой лиге. По сведениям "Прессбола", в лучшем случае она сыграет во второй лиге. Но даже при этом клуб будет иметь статус любительского — как и его игроки, с которыми не предполагается заключение контрактов.
Все футболисты, тренеры и персонал "Смолевичей" получили трудовые книжки еще в декабре.
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Вылетевшие из высшей лиги "Смолевичи" прекращают существование. Это стало известно по итогам встречи руководителей клуба и района, которая состоялась в...
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