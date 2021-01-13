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Футбол. "Смолевичи" прекращают существование

13.01.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вылетевшие из высшей лиги "Смолевичи" прекращают существование. Это стало известно по итогам встречи руководителей клуба и района, которая состоялась в понедельник, 11 января.

На ней глава Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский сообщил директору "Смолевичей" Александру Шлыкову, что команда в предстоящем сезоне точно не выступит в первой лиге. По сведениям "Прессбола", в лучшем случае она сыграет во второй лиге. Но даже при этом клуб будет иметь статус любительского — как и его игроки, с которыми не предполагается заключение контрактов.

Все футболисты, тренеры и персонал "Смолевичей" получили трудовые книжки еще в декабре.
 
 
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Вылетевшие из высшей лиги "Смолевичи" прекращают существование. Это стало известно по итогам встречи руководителей клуба и района, которая состоялась в...
 
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