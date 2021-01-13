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Класковский: Кудесник Фазель

13.01.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Класковский - о безграничном лицемерии Рене Фазеля.

Класковский: Кудесник Фазель
"Да уж, Рене Фазель — настоящий кудесник. Оказывается, президент Международной федерации хоккея, прилетавший на днях в Минск, добился от белорусских властей того, чего не достигли мощные протесты, давление Москвы и санкции Евросоюза.

Фазель, чьи теплые объятия с Александром Лукашенко вызвали возмущение прогрессивной мировой общественности, уверяет, что белорусское правительство согласилось на «открытый и конструктивный диалог с оппозицией», пообещало «найти мирные решения для улучшения социально-политической ситуации в стране» и пр. 

И вообще, мол, многие недооценивают способность правительства Беларуси двигаться вперед, модернизировать и создать новое устройство страны.

Это кого он упрекает в недооценке? Тех, кого хватает и метелит ОМОН, кого искалечили в застенках, кто сидит за решеткой за мирные протесты? 

Родственников Романа Бондаренко и других погибших? Да уж, извините, недооценили, не поняли благих порывов, не рассмотрели, корчась от боли, какой на самом деле режим прогрессивный.

Фазель заявляет, что ему пообещали прислать некий обзор пунктов действий правительства Беларуси, касающихся конкретных требований ИИХФ. Что ж, писать планы мероприятий белорусские чиновники умеют. 

Впишут туда, например, грядущее Всебелорусское собрание как триумф народовластия и апофеоз общественного диалога.

Решение о месте ЧМ-2021 ИИХФ должна принять не позднее 27 января. Понятно, что никаких чудес в плане внутриполитической ситуации за эти две недели не произойдет. Да и потом тоже.

Лукашенко четко дал понять, что будет держаться за власть до последнего омоновца. А вчера, причем как раз комментируя визит Фазеля, заявил, что готов к разговору с оппозицией, но не с "предателями". Читай: с карманными персонажами, а не с принципиальными оппонентами.

В общем, старый спортивный функционер Фазель капитально вляпался и уже безнадежно испортил финал своей карьеры в ИИХФ независимо от того, где пройдет ЧМ-2021. 

Если в Минске — полный позор. 

Если куда-то перенесут, то Фазеля будут долбать за долгие бесплодные игры с белорусским режимом, из-за чего издержки переноса турнира выросли. 

Короче, обниматься с Лукашенко — априори неблагодарное дело", - пишетКласковский
 
Теги: Минск
 
 
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