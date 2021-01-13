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Футбольный клуб «Смолевичи» прекратил существование
Источник материала: Tut.by
Вылетевшие из высшей лиги «Смолевичи» не будут играть в первой. Это стало известно по итогам встречи руководителей клуба и района, которая состоялась в понедельник, 11 января,
На ней глава Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский сообщил директору «Смолевичей» Александру Шлыкову, что команда в предстоящем сезоне точно не выступит в первой лиге.
По сведениям «Прессбола», в лучшем случае она сыграет во второй лиге. Но даже при этом клуб будет иметь статус любительского — как и его игроки, с которыми не предполагается заключение контрактов.
Все футболисты, тренеры и персонал «Смолевичей» получили трудовые книжки еще в декабре.
По информации
Освободившуюся от «Смолевичей» вакансию в первой лиге по регламенту могут занять (по порядку приглашения) «Молодечно», «Барановичи», «Осиповичи» или пинский «Стэнлес».
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