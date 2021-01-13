ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Футбольный клуб «Смолевичи» прекратил существование

13.01.2021 17:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вылетевшие из высшей лиги «Смолевичи» не будут играть в первой. Это стало известно по итогам встречи руководителей клуба и района, которая состоялась в понедельник, 11 января, сообщает «Прессбол».


Фото: Euroradio.fm

На ней глава Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский сообщил директору «Смолевичей» Александру Шлыкову, что команда в предстоящем сезоне точно не выступит в первой лиге.

По сведениям «Прессбола», в лучшем случае она сыграет во второй лиге. Но даже при этом клуб будет иметь статус любительского — как и его игроки, с которыми не предполагается заключение контрактов.

Все футболисты, тренеры и персонал «Смолевичей» получили трудовые книжки еще в декабре.

По информации football.by, «Смолевичи» могут объединиться со второй районной командой «СМИавтотранс» и выступить во второй лиге. Однако, команда при этом будет исключительно любительской (как сейчас есть в «СМИавтртранс»). По сути, это будет присоединение школы «Смолевичей» к «СМИавтотрансу».

Освободившуюся от «Смолевичей» вакансию в первой лиге по регламенту могут занять (по порядку приглашения) «Молодечно», «Барановичи», «Осиповичи» или пинский «Стэнлес».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он не сможет выступить в первой лиге.
 
Новости дня
Новости разные
 
Карикатура дня. Возвращению Навального посвящается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by