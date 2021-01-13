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Стало известно, когда LG выпустит сгибающийся «смартфон-рулон»

13.01.2021 17:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На выставке CES 2021 компания LG представила, как предполагалось, концепт своего будущего смартфона с гибким экраном, сворачивающимся внутрь корпуса как рулон. Теперь стало известно, что девайс вполне реален, и что он должен выйти в продажу. Об этом заявляет издание Nikkei Asia со ссылкой на слова одного из менеджеров производителя.


Представитель компании LG Кен Хонг (Ken Hong) заявил изданию: «Наше руководство хотело продемонстрировать, что это — реальный продукт. Ведь о нем ходит много слухов. Поскольку мы представили новинку на CES 2021, то могу сказать, что гаджет запустится в этом году».

В Nikkei Asia со ссылкой на свои источники заявляют, что над разработкой подобных дисплеев в LG работают совместно с компанией BOE Technology, и что «экран-рулон» базируется на гибкой OLED-матрице. Ранее BOE поставляли экраны для смартфонов Huawei. Также известно, что небольшая партия дисплеев производителя применяется в iPhone от Apple.

Напомним: в понедельник, 11 января, LG впервые продемонстрировала смартфон с гибким экраном, скручивающимся внутрь корпуса, как рулон. В сложенном состоянии часть дисплея аппарата может скручиваться внутрь корпуса, в разложенном получается нечто наподобие миниатюрного планшета.

 
 
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В Nikkei Asia со ссылкой на свои источники заявляют, что над разработкой подобных дисплеев в LG работают совместно с компанией BOE Technology.
 
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