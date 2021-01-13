Выдавил прыщ - и чуть не умер. Из-за маленького воспаления мужчина из Китая попал в реанимацию и на ИВЛ

Источник материала: Tut.by

Мужчина по фамилии Чен из китайской провинции Цзянсоу заметил небольшое воспаление над губой и решил его устранить. После неприятной процедуры он занялся домашними делами, но вскоре ему стало очень плохо. Закончилось дело реанимацией: мужчина чуть не погиб, — рассказывает Daily Mail.



Фото: freepik.com / Снимок носит иллюстративный характер

Жена Чена рассказала журналистам о том, что произошло:

— У него был совсем небольшой прыщик. Я сказала ему не трогать его, но он, конечно, не послушался. Даже представить было нельзя, что всё будет так серьезно. Сначала муж начал задыхаться — его рот распух и покраснел. Затем подскочила температура — она была очень высокой.

Женщина привезла мужа в больницу, где врачи установили: мужчина занес себе инфекцию, которая привела к воспалению ротовой полости. На фоне этих процессов у мужчины началась тяжелая пневмония. Специалисты приняли решение перевести Чена в реанимацию и подключить к ИВЛ.



Фото: uralinform.ru

Самочувствие мужчины пришло в норму только через месяц интенсивного лечения. Он уже в сознании и стабилен, но врачи не спешат его выписывать.

Лечащий врач Чена, доктор Джу, рассказал журналистам, что пациент выдавил прыщ в так называемом «треугольнике смерти»: области лица, которая захватывает крылья носа, носогубные складки и пространство над верхней губой. Воспалительные процессы в этой зоне, по словам врача, особенно опасны. Любые манипуляции с кожей в этой области должен проводить специалист — в условиях абсолютной стерильности.

К слову, в сентябре Daily Mail рассказывал об аналогичной истории: тогда эксперименты с выдавливанием прыщей в районе околоносовых пазухов закончились для 19-летней девушки менингитом.