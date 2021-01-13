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Сколько-сколько? Назван гонорар актрис за съемки в продолжении «Секса в большом городе»
Источник материала: Tut.by
Каждая из актрис из продолжения «Секса в большом городе» получит более миллиона долларов гонорара за каждый эпизод нового проекта,
Издание уточняет, что миллион долларов — не самая высокая планка заработка больших звезд кино. Николь Кидман, Джефф Бриджес, Риз Уизерспун и Керри Вашингтон получают такую сумму за день съемок в проектах Netflix, Hulu и других. Агенты актрис Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис, а также представители HBO Max никак не прокомментировали эту информацию.
Напомним, на днях стало официально
«Секс в большом городе» — культовый американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг — они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры.
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Каждая из актрис из продолжения «Секса в большом городе» получит более миллиона долларов гонорара за каждый эпизод нового проекта, пишет Variety со ссылкой на...
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