Российская армия получила партию «странных» танков Т-80БВМ

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Министерство обороны РФ получило очередную партию основных боевых танков (ОБТ) Т-80БВМ в декабре 2020 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе АО «Концерн Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»), пишет ТАСС.



Фото: Омсктрансмаш

«В рамках исполнения гособоронзаказа (ГОЗ) в декабре 2020 года Минобороны РФ получило партию танков Т-80БВМ, произведенных Омским заводом транспортного машиностроения („Омсктрансмаш“, входит в УВЗ). Прежде чем поступить на вооружение российской армии, танки успешно прошли тщательную проверку. С целью контроля качества изделий, состояния всех систем и механизмов, а также для оценки соответствия машин заявленным техническим характеристикам, был проведен ряд испытаний», — проинформировали в пресс-службе.

«Все обязательства перед Минобороны были выполнены в установленный срок. Такого результата удалось добиться во многом благодаря слаженной работе коллектива и высокой организации производства. Сейчас мы уже приступили к выполнению ГОЗ 2021 года», — привели в пресс-службе слова генерального директора АО «Омсктрансмаш» Игоря Лобова.

Танк Т-80БВМ является модернизированной версией ОБТ Т-80БВ. На машине улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан газотурбинный двигатель — его мощность возросла до 1250 л. с. Также на танке установлен многоканальный прицел наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Броня ОБТ усилена противокумулятивными решетчатыми экранами, а также комплексом модульной динамической защиты.

Модернизация «восьмидесяток» до версии Т-80БМ стала одним из самых странных шагов российского танкостроения в последние годы. Долгое время танковый парк России пополняли в основном версии танка Т-72 и его продолжения — Т-90. Затем в 2015 году на Параде Победы с помпой продемонстрировали танк нового поколения — Т-14 «Армата». Подразумевалось, что в дальнейшем российские бронетанковые войска вооружатся именно такими машинами — однако в 2017 году «Уралвагонзавод» внезапно решил модернизировать именно Т-80. Целесообразность этого шага до сих пор вызывает споры.