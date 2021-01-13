Почтовые ящики - без листовок, транспорт - с беззвучными роликами. Как переписали закон о рекламе

Источник материала: Tut.by

В Беларуси внесли изменения по рекламному рынку. Из новшеств, к примеру, такое: банкам в рекламе депозитов надо указывать размер годовой процентной ставки. Эту же ставку должны сообщать и микрофинансовые организации, а не в день или месяц, как зачастую было до этого. А в рекламе форекс-компаний нужно обязательно предупреждать о неразрывной связи возможности получения прибыли с риском получения убытков. Распространители рекламы должны будут прекратить бросать листовки в почтовый ящик по первому требованию его владельца. А реклама ритуальных услуг и вовсе будет под запретом по почте и телефону. Запрещается также звуковая реклама в общественном транспорте. Посмотрели, какие новшества, которые начнут действовать с 8 июля, ввели на рекламном рынке.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Новшества по процентным ставкам по депозитам и микрозаймам

В рекламе банков по вкладам надо указывать размер годовой процентной ставки и вид договора (к примеру, отзывной, безотзывной, до востребования). Указание в такой рекламе иных выражений доходности не допускается.

«Если договор на предоставление банковской услуги содержит условия, влияющие

на сумму доходов и (или) расходов клиента, реклама такой услуги должна содержать

предупредительную надпись о наличии в договоре таких условий, — прописано в законодательстве. — Предупредительная надпись в рекламе на радио должна озвучиваться, на телевидении ей должно быть отведено не менее 5 секунд и 7% площади кадра, а при размещении (распространении) рекламы иными способами — не менее 5% площади рекламы».

Микрофинансовые организации также должны указывать годовую процентную ставку (а не в день, месяц). При этом использовать слова «кредит» и производные слова в такой рекламе нельзя.

А в рекламе форекс-компаний должна быть указана предупредительная надпись о рискованном характере совершаемых операций и неразрывной связи возможности получения прибыли с риском получения убытков. В такой рекламе запрещается использовать слова «депозит», «кредит», «счет», «торговля» или производные от них.

«Предупредительные надписи выполняются шрифтом, размер которого не должен

быть менее половины наибольшего размера шрифта, используемого в рекламе,

и в рекламе на телевидении и мультимедийной рекламе должны размещаться

(распространяться) на протяжении всего времени рекламы, в рекламе на радио —

озвучиваться, а в рекламе на сайте субъекта рынка беспоставочных внебиржевых

финансовых инструментов в сети Интернет — размещаться (распространяться) в начале

каждой страницы сайта», — прописали в законодательстве.

При этом слова «банк», «небанковская кредитно-финансовая организация», «управляющая организация инвестиционного фонда», «акционерный инвестиционный фонд» или производные слова можно использовать в рекламе в наименованиях рекламодателей, которые являются соответственно банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями и так далее.

Иностранцы смогут сниматься в рекламе белорусских товаров и услуг

Чиновники среди прочего отменили требование, что рекламу отечественных товаров, работ и услуг и наружную рекламу могли изготавливать исключительно с привлечением организаций и граждан Беларуси. Также убрали требование, что в такой рекламе могут сниматься только белорусы.

Участники рекламного рынка положительно отреагировали на это изменение. Они рассказывают, что приходилось сталкиваться с неожиданными ситуациями, когда уже во время съемок выяснялось, что у задействованного белорусского актера в рекламе оказывалось российское гражданство, приходилось оперативно искать замену.

Напомним, история с тем, что в рекламе белорусских товаров уместны только отечественные лица, началась в ноябре 2004 года. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко был недоволен тем, что в Минске повсюду развешаны рекламные щиты, на которых изображены зарубежные фотомодели. «Надо, чтобы у мэра Минска не висели эти француженки с замызганными лицами на каждом перекрестке, в том числе и там, где президент ездит. Своих туда фотографируйте», — сказал тогда Лукашенко.

Рекламу часов Omega с портретом Синди Кроуфорд убрали с улиц города на следующий же день после упомянутой речи Лукашенко. Впрочем, реклама зарубежных товаров и брендов с лицами тех самых «француженок» вернулась на билборды практически сразу.

Новшества по листовкам и буклетам в почтовых ящиках

Собственники почтовых ящиков смогут отказаться от доставки рекламы в эти ящики. В законодательстве прописали, что рекламодатель и разносчики рекламы обязаны по первому требованию собственника почтового ящика прекратить ее распространение. Но это требование не распространяется на рекламу в СМИ и на оборотной стороне жировок.

Как конкретно надо сообщать о своем нежелании получать рекламные листовки и буклеты, не прописано.

Прописали и нюансы рекламы по телефонной, сотовой электросвязи, электронной почте. Запрещено распространять рекламу этими способами без согласия абонента или адресата на получение рекламы. Среди исключений — социальная реклама.

При этом если согласие на получение рекламы прописано в договоре на оказание услуг (к примеру, мобильного оператора или Белтелекома), то абонента или адресата должны под подпись проинформированы о возможности отказаться в будущем от рассылки.

Рекламодатель и распространитель рекламы обязаны по первому требованию абонента или адресата в течение одного рабочего дня со дня поступления такого требования прекратить размещение такой рекламы.

Изменения в рекламе ритуальных услуг

Под запретом оказались листовки в почтовых ящиках с рекламой ритуальных услуг. Их нельзя рекламировать также посредством телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, почтовой связи. Исключение — размещение такой рекламы в печатных средствах массовой информации.

В последние годы белорусы находят в почтовых ящиках листовки с рекламой ритуальных услуг, причем в некоторых случаях предлагается при жизни оформить договор с ритуальной компанией на организацию своих похорон. Подобные уведомления в почтовых ящиках у некоторых вызывали недоумение.

Звуковая реклама в общественном транспорте под запретом

Чиновники ввели запрет на звуковую рекламу внутри салона общественного транспорта. Исключение сделали для социальной рекламы.



Снимок носит иллюстративны характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Рекламу на прицепах тоже «урезали»

На улицах сейчас можно заметить рекламу на припаркованных прицепах автомобилей, которые стоят, к примеру, у проезжей части. Этого варианта рекламы тоже коснулись изменения.

Чиновники запретили использовать транспортные средства, в том числе отдельно стоящие прицепы, для размещения рекламы на автомобильных дорогах общего

пользования, улицах населенных пунктов и в иных общественных местах, если

транспортное средство более 6 месяцев не используется для перевозки людей или грузов. Реклама также запрещена на транспорте, который исключает возможность его участия в дорожном движении, его эксплуатацию.

А что со звуком в рекламе по телевидению

Также ввели запрет на превышение уровня звука рекламы над уровнем звука телепрограммы, которую прервали этой рекламой. МАРТ и Минсвязи должны установить методику измерения уровня звука.

Реклама электронных сигарет — под запретом

Чиновники вводят запрет на рекламу нетабачных никотиносодержащих изделий и жидкостей для электронных систем курения. Исключение сделали для рекламы на сайтах их производителей и импортеров.

Что еще изменили

При указании размера зарплаты в рекламе о трудоустройстве за пределами Беларуси такие сведения должны быть документально подтверждены и содержаться в договоре о трудоустройстве.

Сократили список медицинской рекламы, которую нужно согласовывать с Минздравом.

Расширили список рекламы, которую можно распространять с использованием иностранного языка. Среди прочего разрешили рекламу на иностранном языке названий культурных, туристических мероприятий, спортивных команд, соревнований, конкурсов.

Уточнили порядок размещения рекламы в детских и образовательных передачах, а также детских художественных фильмах.