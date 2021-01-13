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Почтовые ящики - без листовок, транспорт - с беззвучными роликами. Как переписали закон о рекламе
Источник материала: Tut.by
В Беларуси внесли
Новшества по процентным ставкам по депозитам и микрозаймам
В рекламе банков по вкладам надо указывать размер годовой процентной ставки и вид договора (к примеру, отзывной, безотзывной, до востребования). Указание в такой рекламе иных выражений доходности не допускается.
«Если договор на предоставление банковской услуги содержит условия, влияющие
Микрофинансовые организации также должны указывать годовую процентную ставку (а не в день, месяц). При этом использовать слова «кредит» и производные слова в такой рекламе нельзя.
А в рекламе форекс-компаний должна быть указана предупредительная надпись о рискованном характере совершаемых операций и неразрывной связи возможности получения прибыли с риском получения убытков. В такой рекламе запрещается использовать слова «депозит», «кредит», «счет», «торговля» или производные от них.
«Предупредительные надписи выполняются шрифтом, размер которого не должен
При этом слова «банк», «небанковская кредитно-финансовая организация», «управляющая организация инвестиционного фонда», «акционерный инвестиционный фонд» или производные слова можно использовать в рекламе в наименованиях рекламодателей, которые являются соответственно банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями и так далее.
Иностранцы смогут сниматься в рекламе белорусских товаров и услуг
Чиновники среди прочего отменили требование, что рекламу отечественных товаров, работ и услуг и наружную рекламу могли изготавливать исключительно с привлечением организаций и граждан Беларуси. Также убрали требование, что в такой рекламе могут сниматься только белорусы.
Участники рекламного рынка положительно отреагировали на это изменение. Они рассказывают, что приходилось сталкиваться с неожиданными ситуациями, когда уже во время съемок выяснялось, что у задействованного белорусского актера в рекламе оказывалось российское гражданство, приходилось оперативно искать замену.
Напомним, история с тем, что в рекламе белорусских товаров уместны только отечественные лица, началась в ноябре 2004 года. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко был недоволен тем, что в Минске повсюду развешаны рекламные щиты, на которых изображены зарубежные фотомодели. «Надо, чтобы у мэра Минска не висели эти француженки с замызганными лицами на каждом перекрестке, в том числе и там, где президент ездит. Своих туда фотографируйте», —
Рекламу часов Omega с портретом Синди Кроуфорд
Новшества по листовкам и буклетам в почтовых ящиках
Собственники почтовых ящиков смогут отказаться от доставки рекламы в эти ящики. В законодательстве прописали, что рекламодатель и разносчики рекламы обязаны по первому требованию собственника почтового ящика прекратить ее распространение. Но это требование не распространяется на рекламу в СМИ и на оборотной стороне жировок.
Как конкретно надо сообщать о своем нежелании получать рекламные листовки и буклеты, не прописано.
Прописали и нюансы рекламы по телефонной, сотовой электросвязи, электронной почте. Запрещено распространять рекламу этими способами без согласия абонента или адресата на получение рекламы. Среди исключений — социальная реклама.
При этом если согласие на получение рекламы прописано в договоре на оказание услуг (к примеру, мобильного оператора или Белтелекома), то абонента или адресата должны под подпись проинформированы о возможности отказаться в будущем от рассылки.
Рекламодатель и распространитель рекламы обязаны по первому требованию абонента или адресата в течение одного рабочего дня со дня поступления такого требования прекратить размещение такой рекламы.
Изменения в рекламе ритуальных услуг
Под запретом оказались листовки в почтовых ящиках с рекламой ритуальных услуг. Их нельзя рекламировать также посредством телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, почтовой связи. Исключение — размещение такой рекламы в печатных средствах массовой информации.
В последние годы белорусы находят в почтовых ящиках листовки с рекламой ритуальных услуг, причем в некоторых случаях предлагается при жизни оформить договор с ритуальной компанией на организацию своих похорон. Подобные уведомления в почтовых ящиках у некоторых вызывали недоумение.
Звуковая реклама в общественном транспорте под запретом
Чиновники ввели запрет на звуковую рекламу внутри салона общественного транспорта. Исключение сделали для социальной рекламы.
Рекламу на прицепах тоже «урезали»
На улицах сейчас можно заметить рекламу на припаркованных прицепах автомобилей, которые стоят, к примеру, у проезжей части. Этого варианта рекламы тоже коснулись изменения.
Чиновники запретили использовать транспортные средства, в том числе отдельно стоящие прицепы, для размещения рекламы на автомобильных дорогах общего
А что со звуком в рекламе по телевидению
Также ввели запрет на превышение уровня звука рекламы над уровнем звука телепрограммы, которую прервали этой рекламой. МАРТ и Минсвязи должны установить методику измерения уровня звука.
Реклама электронных сигарет — под запретом
Чиновники вводят запрет на рекламу нетабачных никотиносодержащих изделий и жидкостей для электронных систем курения. Исключение сделали для рекламы на сайтах их производителей и импортеров.
Что еще изменили
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В Беларуси внесли изменения по рекламному рынку. Распространители рекламы должны будут прекратить бросать листовки в почтовый ящик по первому требованию его...
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