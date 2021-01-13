ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хапун продолжается. В Минске задержаны директор издательства «Кнігазбор» Геннадий Винярский и дизайнер Анатолий Лазарь

13.01.2021 17:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Минске силовики забрали технику и увезли директора частного издательства «Кнігазбор» Геннадия Винярского, сообщает БелаПАН со ссылкой на Белорусский ПЕН-центр.

 

Хапун продолжается. В Минске задержаны директор издательства «Кнігазбор» Геннадий Винярский и дизайнер Анатолий Лазарь
Геннадий Винярский, Анатолий Лазарь

 

«Пришли также к Геннадию Винярскому — забрали компьютер, телефон, самого Геннадия», — говорится в сообщении организации, опубликованном в ее телеграм-канале 13 января около 15.20.

По информации ПЕН-центра, к Винярскому приходили сотрудники милицейского отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Винярский — основатель и глава частного издательства «Кнігазбор», которое фокусируется на выпуске книг преимущественно белорусских авторов на белорусском языке.

Ранее «Еврорадио» сообщило, что утром 13 января в столице сотрудники финансовой милиции увезли дизайнера Анатолия Лазаря вместе с его компьютером. Супруге Лазаря сообщили, что хотят проверить, уплатил ли он налоги.

По информации интернет-ресурса, Лазарь (Wiecier Mechaniczny) — культовый дизайнер, который работал над десятками различных пробелорусских проектов. Среди прочего он — автор обложки книги «Беларуская нацыянальная ідэя» журналиста «Еврорадио» Змитера Лукашука и философа Максима Горюнова.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске силовики забрали технику и увезли директора частного издательства «Кнігазбор» Геннадия Винярского, сообщает БелаПАН со ссылкой на Белорусский ПЕН-центр....
 
Новости дня
Новости разные
 
За 16 год у сьвеце было зьнішчана 43 мільёны гектараў трапічных лясоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by