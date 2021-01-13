В Минске 17 января состоится Крещенский забег. Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минчан приглашают поучаствовать в Крещенском забеге. Он пройдет 17 января, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для участников подготовят увлекательный квест. Любители активного отдыха смогут не только преодолеть дистанцию и получить заслуженную медаль, но и нырнуть в прорубь.





Старт – в полдень от спорткомплекса «Динамо». Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях у мужчин и женщин. Желающие принять участие в Крещенском забеге смогут преодолеть на выбор один круг или четыре круга.