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США направит в Индонезию группу экспертов, чтобы расследовать авиакатастрофу

13.01.2021 17:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. Американский Национальный совет по безопасности на транспорте направит в Индонезию группу экспертов. Специалисты, в числе которых будут сотрудники компании Boeing, присоединятся к расследованию авиакатастрофы в Яванском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США направит в Индонезию группу экспертов, чтобы расследовать авиакатастрофу

Крушение произошло в минувшие выходные. Предполагается, что самолет разрушился при ударе о воду. На его борту находились 62 человека. Обнаруженные фрагменты тел отправляют в больницу для идентификации.

США направит в Индонезию группу экспертов, чтобы расследовать авиакатастрофу

Начата расшифровка одного из черных ящиков. Точные причины трагедии станут известны, как только будут обнаружены и изучены оба бортовых самописца.

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Новости Индонезии. Американский Национальный совет по безопасности на транспорте направит в Индонезию группу экспертов. Специалисты, в числе которых будут...
 
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