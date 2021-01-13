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США направит в Индонезию группу экспертов, чтобы расследовать авиакатастрофу
Источник материала: СТВ
Новости Индонезии. Американский Национальный совет по безопасности на транспорте направит в Индонезию группу экспертов. Специалисты, в числе которых будут сотрудники компании Boeing, присоединятся к расследованию авиакатастрофы в Яванском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крушение произошло в минувшие выходные. Предполагается, что самолет разрушился при ударе о воду. На его борту находились 62 человека. Обнаруженные фрагменты тел отправляют в больницу для идентификации.
Начата расшифровка одного из черных ящиков. Точные причины трагедии станут известны, как только будут обнаружены и изучены оба бортовых самописца.
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Новости Индонезии. Американский Национальный совет по безопасности на транспорте направит в Индонезию группу экспертов. Специалисты, в числе которых будут...
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