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В Минске при пожаре в частном доме погибла женщина

13.01.2021 17:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 13 января в столице загорелся частный дом в переулке Ушакова. Сотрудники МЧС прибыли на место после звонка очевидца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске при пожаре в частном доме погибла женщина

Спустя полчаса спасателям удалось погасить огонь. 73-летний хозяин выбрался из дома через окно. Его госпитализировали.

В Минске при пожаре в частном доме погибла женщина

Позже спасатели обнаружили в комнате на кровати тело женщины. Ее спасти не удалось. В результате пожара дом полностью уничтожен. Причина устанавливается.

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Новости Беларуси. Утром 13 января в столице загорелся частный дом в переулке Ушакова. Сотрудники МЧС прибыли на место после звонка очевидца, сообщили в программе...
 
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