|
Цены за год выросли на 7,4%. И это рекорд последних четырех лет
Источник материала: Onliner
Белстат опубликовал годовую статистику по инфляции. По итогам года она составила 7,4%. По плану на 2020 год она не должна была превысить 5%. Но в конце прошлого года премьер-министр Роман Головченко заявил, что будет неплохо, если инфляция останется в пределах однозначной цифры. К слову, это рекордный показатель за последние 4 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белстат опубликовал годовую статистику по инфляции. По итогам года она составила 7,4%. По плану на 2020 год она не должна была превысить 5%. Но в конце прошлого года...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)