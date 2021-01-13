Цены за год выросли на 7,4%. И это рекорд последних четырех лет

Источник материала: Onliner

Белстат опубликовал годовую статистику по инфляции. По итогам года она составила 7,4%. По плану на 2020 год она не должна была превысить 5%. Но в конце прошлого года премьер-министр Роман Головченко заявил, что будет неплохо, если инфляция останется в пределах однозначной цифры. К слову, это рекордный показатель за последние 4 года.