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Цены за год выросли на 7,4%. И это рекорд последних четырех лет

13.01.2021 17:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белстат опубликовал годовую статистику по инфляции. По итогам года она составила 7,4%. По плану на 2020 год она не должна была превысить 5%. Но в конце прошлого года премьер-министр Роман Головченко заявил, что будет неплохо, если инфляция останется в пределах однозначной цифры. К слову, это рекордный показатель за последние 4 года.

 
 
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Белстат опубликовал годовую статистику по инфляции. По итогам года она составила 7,4%. По плану на 2020 год она не должна была превысить 5%. Но в конце прошлого года...
 
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