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Под Брестом школьный автобус с детьми попал в ДТП

13.01.2021 17:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Брестской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня около 14:00 на улице Трудовой в деревне Ивахновичи Брестского района. В аварию попал школьный автобус.

По предварительной информации: на закруглении дороги столкнулись автобус ПАЗ (под управлением 63-летнего водителя) и автомобиль Mazda (водителю 21 год). После столкновения автобус занесло и он пробил забор.

Под Брестом школьный автобус с детьми попал в ДТП

В автобусе, помимо водителя, находились 11 детей, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными на дорогах, особенно при переезде перекрестков и пешеходных переходов, выбирать безопасную скорость и дистанцию, учитывать состояние проезжей части и погодные условия, избегать резких маневров и перестроений, заранее прогнозировать дорожную обстановку.

Под Брестом школьный автобус с детьми попал в ДТП
Под Брестом школьный автобус с детьми попал в ДТП

 
 
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В ГАИ Брестской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня около 14:00 на улице Трудовой в деревне Ивахновичи Брестского...
 
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