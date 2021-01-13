Под Брестом школьный автобус с детьми попал в ДТП

Источник материала: Onliner

В ГАИ Брестской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня около 14:00 на улице Трудовой в деревне Ивахновичи Брестского района. В аварию попал школьный автобус.

По предварительной информации: на закруглении дороги столкнулись автобус ПАЗ (под управлением 63-летнего водителя) и автомобиль Mazda (водителю 21 год). После столкновения автобус занесло и он пробил забор.





В автобусе, помимо водителя, находились 11 детей, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными на дорогах, особенно при переезде перекрестков и пешеходных переходов, выбирать безопасную скорость и дистанцию, учитывать состояние проезжей части и погодные условия, избегать резких маневров и перестроений, заранее прогнозировать дорожную обстановку.







