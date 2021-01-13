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Нужно больше выборов. Белорусов просят называть птицу года, некоторые кандидаты умеют красиво петь

13.01.2021 17:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Каждую зиму «Ахова птушак Бацькаўшчыны» запускает выборы птицы года. Ныне действующий козодой уверяет, что не будет держаться за эту «должность» и намерен уйти через 12 месяцев. Верит, что без него птичий мир не схлопнется. Пока надо найти преемника на 2022 год. Программы претендентов вам знать незачем, просто верьте, что они хорошие. Некоторые едят ужей, другие насаживают оппонентов живьем на веточку (чтобы дольше сохранялись), третьи умеют поворачивать голову на 182 градуса, без чего не выжить в политике.

Система выборов у АПБ не такая запутанная, как в Штатах, но и не такая безукоризненная, как в РБ, сейчас разберемся. Всего кандидатов должно быть зарегистрировано трое. Двоих уже назначили секретариат и Центральный совет АПБ — это обыкновенная горлица и скопа. Теперь еще одного надо выбрать от «гражданского общества». Предложены восемь кандидатур. По ссылкам можно почитать об их доходах и послушать песни. И проголосовать до 31 января.

1. Большой веретенник.

Нужно больше выборов. Белорусов просят называть птицу года, некоторые кандидаты умеют красиво петь

2. Сизоворонка.

Нужно больше выборов. Белорусов просят называть птицу года, некоторые кандидаты умеют красиво петь

3. Змееяд.

Нужно больше выборов. Белорусов просят называть птицу года, некоторые кандидаты умеют красиво петь

4. Белая лазоревка.

Нужно больше выборов. Белорусов просят называть птицу года, некоторые кандидаты умеют красиво петь

5. Сипуха.

Нужно больше выборов. Белорусов просят называть птицу года, некоторые кандидаты умеют красиво петь

6. Золотистая щурка.

Нужно больше выборов. Белорусов просят называть птицу года, некоторые кандидаты умеют красиво петь

7. Серая ворона.

Нужно больше выборов. Белорусов просят называть птицу года, некоторые кандидаты умеют красиво петь

8. Зимородок.

Нужно больше выборов. Белорусов просят называть птицу года, некоторые кандидаты умеют красиво петь

Как вообще назначали кандидатуры? В АПБ объяснили, что стараются чередовать редких пернатых с обыкновенными. По большому счету плевать, кого выберут, главное — показать, что эти виды вообще существуют в стране.

Тем не менее у нас есть возможность сравнить — кого выберете вы и кто в результате победит в финале официального голосования. В комментариях обоснуйте выбор.

Кто должен стать птицей 2022 года?

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Голосовать

Кандидат, набравший больше всего голосов на сайте АПБ, 6 февраля поборется за звание птицы 2022 года. Выборы пройдут во время онлайн-съезда организации. Какие блага получит победитель? В основном пиар: люди как минимум узнают о его существовании. «Ахова» будет проводить мероприятия в поддержку этого вида, да и просто привлекать белорусов к более близким и бережным контактам с природой.

В организации также отметили, что запас птиц для выборов на будущие годы пока имеется — в стране официально зарегистрировано 333 вида. Регистрировались даже залетные пеликаны и фламинго. Кроме того, еще даже не номинировался ни один дятел. Со временем этот список может измениться — что-то исчезнет, что-то добавится из-за климатических и прочих изменений.

Пока же перечитайте полный элегантных интриг, подковерной возни и каннибализма цикл про большого подорлика, который был официальной птицей 2019 года

 
 
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Каждую зиму «Ахова птушак Бацькаўшчыны» запускает выборы птицы года. Ныне действующий козодой уверяет, что не будет держаться за эту «должность» и намерен уйти...
 
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