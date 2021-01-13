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Почобут о возвращении Навального: «Просятся сравнения с Беларусью»

13.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Журналист рассуждает о том, чем могло бы стать возвращение Светланы Тихановской.

«Навальный возвращается в Россию. Круто. Личная отвага всегда достойна уважения, — пишет Анджей Почобут. — Просятся сравнения с Беларусью. Однако в этом случае аналогия хромает. Другая страна, другая политическая ситуация, другая стадия борьбы, в конце концов.

В России выборы еще предстоят, у нас же налицо постреволюционная реакция. Еще один политзаключенный в РБ, даже самого высокого VIP-уровня, не переломит ситуацию.

Поэтому, скажем, для Светланы Тихановской, возвращение в Беларусь можно сравнить с последним выстрелом. Находясь за границей, арсенал инструментов, который у нее есть, значительно шире.

Отказываться от них теперь было бы глупо.

Любого потенциального «белорусского Навального» в случае возвращения арестуют на границе.  Как проведет себя российская власть и как возвращение Навального повлияет на настроения внутри России, мы не знаем. И точного ответа пока не знает никто.

Надеюсь у него получится».

 
 
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Журналист рассуждает о том, чем могло бы стать возвращение Светланы Тихановской.
 
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