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Почобут о возвращении Навального: «Просятся сравнения с Беларусью»
13.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Журналист рассуждает о том, чем могло бы стать возвращение Светланы Тихановской.
«Навальный
В России выборы еще предстоят, у нас же налицо постреволюционная реакция. Еще один политзаключенный в РБ, даже самого высокого VIP-уровня, не переломит ситуацию.
Поэтому, скажем, для Светланы Тихановской, возвращение в Беларусь можно сравнить с последним выстрелом. Находясь за границей, арсенал инструментов, который у нее есть, значительно шире.
Отказываться от них теперь было бы глупо.
Любого потенциального «белорусского Навального» в случае возвращения арестуют на границе. Как проведет себя российская власть и как возвращение Навального повлияет на настроения внутри России, мы не знаем. И точного ответа пока не знает никто.
Надеюсь у него получится».
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Журналист рассуждает о том, чем могло бы стать возвращение Светланы Тихановской.
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