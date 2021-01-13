Погода в СНГ: в Душанбе возвращается тепло, в Минске заливают открытые катки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачность и небольшой снег ожидают москвичей в среду. Температура воздуха в столице опустится до минус 12 градусов. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

В Казахстан возвращаются сильные морозы. Республика находится во власти атлантического циклона. В столице столбики термометров опустятся до минус 30 градусов. В нескольких областях объявлено штормовое предупреждение. На большей части республики идет снег, на юге возможен сильный дождь. Из-за снега и метели на дорогах плохая видимость. Уже ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге Омск – Майкапчагай, а также в Павлодарской области на отрезке Кызылорда – Павлодар. Из-за плохой погоды МВД попросило жителей страны быть осторожными и не выезжать на загородные трассы.

«К сожалению, многие автолюбители игнорируют это предупреждение и выезжают за пределы города. Если машина выехала, они не укомплектованы. Есть места, где нет интернета. Если ваш родственник выезжает, нужно обязательно сообщить. Чтобы спасатели знали примерный радиус поисков», – отметил начальник Управления Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Нур-Султана Эльдор Раимбеков.

В Бишкеке температура воздуха днем – минус 1. Сегодня по всей республике идет снег. МЧС предупреждает о лавинах на перевалах. На дорогах – снежный накат и гололедица. Водителям рекомендовано соблюдать дистанцию между авто не менее 500 метров или вовсе воздержаться от поездок по горным путям.

В Минске сегодня минус два, ночью столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза. В некоторых областях ожидается снег . Устойчивый минус в Беларуси держится уже около недели. Поэтому коммунальные службы в каждом районе столицы зальют открытые катки и хоккейные коробки. Это больше 50 площадок.

В Душанбе – небольшая облачность, без осадков, туман. Воздух днем прогреется до плюс 16. В горных районах и высокогорье сохранится морозная погода – минус 20, а на востоке Бадахшана ночью минус 37 градусов. Спасатели напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, следить за техническим состоянием автомобиля и ездить на сезонных шинах.

Солнечные лучи вновь вернулись в Армению. После двух недель холодов в республике ожидается потепление. По прогнозам синоптиков, в некоторых регионах уже сегодня столбики термометров покажут плюс 20. Почки на деревьях начнут набухать и раньше времени появится зеленая трава.