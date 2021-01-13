ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент хоккейного союза Дании рассказал, почему они предложили заменить Беларусь на ЧМ-2021

13.01.2021 17:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В интервью IIHF.com глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что он по-прежнему рассматривает проведение чемпионата мира в Латвии и Беларуси в качестве основного варианта развития событий. Однако у них есть и запасной - в случае, если проведение соревнований в Минске будет невозможно, у IIHF есть предложение от Дании. И президент датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен прокомментировал этот момент местной прессе.


Хенрик Бах-Нильсен. Фото: ishockey.dk

— Еще в ноябре я встречался со своими коллегами из других северных стран, и мы полностью согласились с тем, что хоккей с шайбой не выдержит отмены еще одного чемпионата мира, как это было с ЧМ-2020, который должен был пройти в Швейцарии. Это будет катастрофой для всех вовлеченных сторон, в том числе игроков и спонсоров.

Должен быть план Б, и он состоит в том, что Дания предлагает заменить Беларусь, если матчи не смогут проводиться там.

Так что это предложение появилось не потому, что мы хотим провести чемпионат мира в Дании, а для того, чтобы помочь мировому хоккею не столкнуться с отменой соревнований, — заявил Хенрик Бах-Нильсен.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Водителя нашли и оштрафовали по видео за непропуск пешеходов (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by