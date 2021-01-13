Президент хоккейного союза Дании рассказал, почему они предложили заменить Беларусь на ЧМ-2021

Источник материала: Tut.by

В интервью IIHF.com глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил , что он по-прежнему рассматривает проведение чемпионата мира в Латвии и Беларуси в качестве основного варианта развития событий. Однако у них есть и запасной - в случае, если проведение соревнований в Минске будет невозможно, у IIHF есть предложение от Дании. И президент датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен прокомментировал этот момент местной прессе.



Хенрик Бах-Нильсен. Фото: ishockey.dk

— Еще в ноябре я встречался со своими коллегами из других северных стран, и мы полностью согласились с тем, что хоккей с шайбой не выдержит отмены еще одного чемпионата мира, как это было с ЧМ-2020, который должен был пройти в Швейцарии. Это будет катастрофой для всех вовлеченных сторон, в том числе игроков и спонсоров.

Должен быть план Б, и он состоит в том, что Дания предлагает заменить Беларусь, если матчи не смогут проводиться там.

Так что это предложение появилось не потому, что мы хотим провести чемпионат мира в Дании, а для того, чтобы помочь мировому хоккею не столкнуться с отменой соревнований, — заявил Хенрик Бах-Нильсен.