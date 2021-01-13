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Президент хоккейного союза Дании рассказал, почему они предложили заменить Беларусь на ЧМ-2021
Источник материала: Tut.by
В интервью IIHF.com глава Международной федерации хоккея Рене Фазель
— Еще в ноябре я встречался со своими коллегами из других северных стран, и мы полностью согласились с тем, что хоккей с шайбой не выдержит отмены еще одного чемпионата мира, как это было с ЧМ-2020, который должен был пройти в Швейцарии. Это будет катастрофой для всех вовлеченных сторон, в том числе игроков и спонсоров.
Должен быть план Б, и он состоит в том, что Дания предлагает заменить Беларусь, если матчи не смогут проводиться там.
Так что это предложение появилось не потому, что мы хотим провести чемпионат мира в Дании, а для того, чтобы помочь мировому хоккею не столкнуться с отменой соревнований, — заявил Хенрик Бах-Нильсен.
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