ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«АвтоВАЗ» подвел итоги деятельности за прошлый год: продажи сократились на 5%

13.01.2021 17:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 2020 году в России было реализовано 343 512 автомобилей Lada, следует из официального сообщения «АвтоВАЗа». Это без малого на 19 тысяч автомобилей меньше по сравнению с позапрошлым годом.


При этом доля Lada в российском сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей выросла с 20,6% до 21,5% — и это лучший результат за последние 9 лет. В прошлом году выросли корпоративные продажи Lada — государственные и частные учреждения приобрели 91 127 автомобилей, что на 6% выше результата 2019 года. По итогам 2020 года первое место по-прежнему удерживает Granta с результатом 126 112 проданных автомобилей. На втором месте, как и в прошлом году — семейство Vesta (107 281 реализованный экземпляр). В топ-10 самых продаваемых автомобилей в России также вошла пассажирская версия универсала Largus с результатом 37 166 машин.


По итогам 2020 года на внешних рынках было реализовано более 41 тысячи автомобилей Lada. За пределами России было открыто 5 новых дилерских центров. В Беларуси Vesta заняла первое место среди самых популярных моделей — точными результатами «АвтоВАЗ» пока не поделился, но по данным на конец ноября 2020 года, в нашей стране продано 4293 экземпляра Vesta.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2020 году в России было реализовано 343 512 автомобилей Lada, следует из официального сообщения «АвтоВАЗа». Это без малого на 19 тысяч автомобилей меньше по сравнению с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Начало конца? В Беларуси рекордная за последние четыре года инфляция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by