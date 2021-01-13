«АвтоВАЗ» подвел итоги деятельности за прошлый год: продажи сократились на 5%

Источник материала: Tut.by

В 2020 году в России было реализовано 343 512 автомобилей Lada, следует из официального сообщения «АвтоВАЗа». Это без малого на 19 тысяч автомобилей меньше по сравнению с позапрошлым годом.





При этом доля Lada в российском сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей выросла с 20,6% до 21,5% — и это лучший результат за последние 9 лет. В прошлом году выросли корпоративные продажи Lada — государственные и частные учреждения приобрели 91 127 автомобилей, что на 6% выше результата 2019 года. По итогам 2020 года первое место по-прежнему удерживает Granta с результатом 126 112 проданных автомобилей. На втором месте, как и в прошлом году — семейство Vesta (107 281 реализованный экземпляр). В топ-10 самых продаваемых автомобилей в России также вошла пассажирская версия универсала Largus с результатом 37 166 машин.





По итогам 2020 года на внешних рынках было реализовано более 41 тысячи автомобилей Lada. За пределами России было открыто 5 новых дилерских центров. В Беларуси Vesta заняла первое место среди самых популярных моделей — точными результатами «АвтоВАЗ» пока не поделился, но по данным на конец ноября 2020 года , в нашей стране продано 4293 экземпляра Vesta.