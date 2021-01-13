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В Оберхофе стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону

13.01.2021 18:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шестой этап Кубка мира по биатлону 13 января стартовал в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй этап подряд принимает Оберхоф. В 16:30 стартовала мужская спринтерская гонка. 

В Оберхофе стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону

Первым на дистанцию ушел белорус Сергей Бочарников. Уже в гонке еще один наш соотечественник, Антон Смольский, у него 13-й стартовый номер. Еще три атлета из сборной Беларуси уйдут на дистанцию немного позже: 48-й номер на бипе у Романа Елетнова, у Максима Воробья – 66-й, у Никиты Лобастова – 88-й.  

Люди в материале: Сергей Бочарников, Антон Смольский, Роман Елетнов, Максим Воробей, Никита Лобастов

 
 
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Новости Беларуси. Шестой этап Кубка мира по биатлону 13 января стартовал в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Второй этап подряд принимает Оберхоф. В 16:30...
 
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