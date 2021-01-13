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«Можем набраться игрового опыта». Что говорят участники минского чемпионата по теннису в помещении

13.01.2021 18:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по теннису в помещении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

13 января в одиночных разрядах и у мужчин, и у женщин прошли матчи за выход в четвертьфинал. Так, например, в 1/4 прошла трехкратная чемпионка страны Юлия Готовко, победившая Дарью Хомутянскую 6:4, 6:1.  

«Можем набраться игрового опыта». Что говорят участники минского чемпионата по теннису в помещении

Юлия Готовко, участница турнира:   
Я считаю, что я победила за счет определенного уровня игры, который я набивала на тренировках.

Для нас это хорошо, что есть какой-то турнир дома, можем сыграть. Потому что сейчас мало куда можно выехать из-за карантина. Можем набраться игрового опыта дома.  

«Можем набраться игрового опыта». Что говорят участники минского чемпионата по теннису в помещении

Победители в парных разрядах определятся уже в пятницу, 15 января, а в миксте и одиночке золото разыграют в субботу, 17 января.   

Люди в материале: Юлия Готовко, Дарья Хомутянская

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по теннису в помещении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   13 января в одиночных разрядах и у мужчин, и у...
 
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