Более суток не выходит на связь с близкими бывший волонтер штаба Валерия Цепкало

Более суток на связь с близкими не выходит Илья Бегун, бывший волонтер штаба Валерия Цепкало.



Фото: spring96.org.

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан, после событий 9 августа Бегун, скрываясь от преследований властей, выехал в Литву, где находился до начала января.

«По словам родственников, в Минск Илья вернулся около недели назад для оформления важных документов, — сказал Урбан. — Илья перестал выходить на связь вчера, 12 января, в районе 14.00. В обед у него была назначена встреча в центре, куда он не доехал. Илья выезжал из дома в жилом комплексе «Каскад», был одет в красную куртку и джинсы».

По словам Урбана, правоохранительные органы не подтверждают факт задержания Бегуна.

Фото: spring96.org