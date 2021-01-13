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Более суток не выходит на связь с близкими бывший волонтер штаба Валерия Цепкало

13.01.2021 18:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Более суток на связь с близкими не выходит Илья Бегун, бывший волонтер штаба Валерия Цепкало.

 

Более суток не выходит на связь с близкими бывший волонтер штаба Валерия Цепкало
Фото: spring96.org.

 

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан, после событий 9 августа Бегун, скрываясь от преследований властей, выехал в Литву, где находился до начала января.

«По словам родственников, в Минск Илья вернулся около недели назад для оформления важных документов, — сказал Урбан. — Илья перестал выходить на связь вчера, 12 января, в районе 14.00. В обед у него была назначена встреча в центре, куда он не доехал. Илья выезжал из дома в жилом комплексе «Каскад», был одет в красную куртку и джинсы».

По словам Урбана, правоохранительные органы не подтверждают факт задержания Бегуна.

 

 

Фото: spring96.org

 
Теги: Минск
 
 
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Более суток на связь с близкими не выходит Илья Бегун, бывший волонтер штаба Валерия Цепкало.  
 
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