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В главном православном храме Минска прощаются с митрополитом Филаретом
Источник материала: Навiны
Прощание с почетным патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом проходит в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
16 декабря митрополит Филарет был госпитализирован с признаками COVID-19, впоследствии этот диагноз подтвердился. Почетный патриарший экзарх скончался на 86-м году жизни 12 января в одной из столичных клиник.
В 08:00 14 января в кафедральном соборе состоится архиерейская Божественная литургия, по окончании которой будет совершен чин отпевания митрополита Филарета.
Прощание продлится до 18:00 14 января. После этого тело усопшего перевезут в Успенский собор Свято-Успенского ставропигиального мужского монастыря в Жировичах (Слонимский район Гродненской области).
Утром 15 января в Жировичском монастыре пройдет соборная архиерейская Божественная литургия, а далее — панихида. После панихиды тело усопшего митрополита Филарета будет погребено за Крестовоздвиженским храмом Жировичского монастыря.
Фото Сергея Сацюка
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Прощание с почетным патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом проходит в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
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