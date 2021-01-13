В главном православном храме Минска прощаются с митрополитом Филаретом

Прощание с почетным патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом проходит в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.













16 декабря митрополит Филарет был госпитализирован с признаками COVID-19, впоследствии этот диагноз подтвердился. Почетный патриарший экзарх скончался на 86-м году жизни 12 января в одной из столичных клиник.













































В 08:00 14 января в кафедральном соборе состоится архиерейская Божественная литургия, по окончании которой будет совершен чин отпевания митрополита Филарета.

Прощание продлится до 18:00 14 января. После этого тело усопшего перевезут в Успенский собор Свято-Успенского ставропигиального мужского монастыря в Жировичах (Слонимский район Гродненской области).

Утром 15 января в Жировичском монастыре пройдет соборная архиерейская Божественная литургия, а далее — панихида. После панихиды тело усопшего митрополита Филарета будет погребено за Крестовоздвиженским храмом Жировичского монастыря.

























Фото Сергея Сацюка