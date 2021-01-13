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Улицы в Слуцке обещают почистить от снега до... 2 февраля

13.01.2021 18:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Улицы в Слуцке обещают почистить от снега до... 2 февраля
Улицы в Слуцке / kurjer.info​
Случчанка обратилась к коммунальщикам с просьбой почистить улицу от снега и узнала, что ждать придется почти три недели.

Как пишет kurjer.info, 11 января случчанка позвонила на номер 115 и попросила почистить снег, а также посыпать дороги песком на улицах 1 Августа и 11 Июля. По словам женщины, ходить по этим улицам стало опасно.

12 января в 16:00 она снова позвонила в ЖКХ и спросила, почему за сутки улицы так и не почистили. Там ей ответили, что за это отвечает Комитет по благоустройству Слуцкого ЖКХ и что улицы будут убраны до 2 февраля — то есть почти через три недели.

На замечание женщины, что до 2 февраля снег уже может сам растаять, прозвучал такой ответ: "Поймите, это не от нас зависит. Но мы сообщим о том, чтобы вашу заявку рассмотрели быстрее".

Улицы в Слуцке обещают почистить от снега до... 2 февраля

Улицы в Слуцке / kurjer.info
 
 
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Спасибо, что случчанам ждать хоть не до апреля.
 
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