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Улицы в Слуцке обещают почистить от снега до... 2 февраля
Источник материала: UDF
Улицы в Слуцке / kurjer.info
Как
12 января в 16:00 она снова позвонила в ЖКХ и спросила, почему за сутки улицы так и не почистили. Там ей ответили, что за это отвечает Комитет по благоустройству Слуцкого ЖКХ и что улицы будут убраны до 2 февраля — то есть почти через три недели.
На замечание женщины, что до 2 февраля снег уже может сам растаять, прозвучал такой ответ: "Поймите, это не от нас зависит. Но мы сообщим о том, чтобы вашу заявку рассмотрели быстрее".
Улицы в Слуцке / kurjer.info
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Спасибо, что случчанам ждать хоть не до апреля.
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