Источник материала: UDF



Улицы в Слуцке / kurjer.info​

Улицы в Слуцке / kurjer.info

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Улицы в Слуцке обещают почистить от снега до... 2 февраля Спасибо, что случчанам ждать хоть не до апреля.

Какkurjer.info, 11 января случчанка позвонила на номер 115 и попросила почистить снег, а также посыпать дороги песком на улицах 1 Августа и 11 Июля. По словам женщины, ходить по этим улицам стало опасно.12 января в 16:00 она снова позвонила в ЖКХ и спросила, почему за сутки улицы так и не почистили. Там ей ответили, что за это отвечает Комитет по благоустройству Слуцкого ЖКХ и что улицы будут убраны до 2 февраля — то есть почти через три недели.На замечание женщины, что до 2 февраля снег уже может сам растаять, прозвучал такой ответ: "Поймите, это не от нас зависит. Но мы сообщим о том, чтобы вашу заявку рассмотрели быстрее".