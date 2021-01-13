Продажи смартфонов в прошлом году упали на 8,8%. Но у iPhone рост в 10%

Источник материала: Onliner

По данным ресурса DigiTimes , поставки смартфонов во всем мире за прошлый год снизились на 8,8% — в магазинах оказался 1,24 миллиард телефонов. Однако у Apple дела шли неплохо: поставки iPhone, несмотря на пандемию и вызванный ею спад рынка, выросли на 10%.

Падение началось еще с первого квартала прошлого года, когда продажи рухнули на 20%. Сильнее всего пострадали Samsung и Huawei.

Несмотря на общее падение рынка, доля смартфонов с 5G заметно выросла. Если в 2019 году было поставлено 20 миллионов, то в прошлом — 280—300 миллионов.

Из топ-6 брендов — Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo — улучшить показатели в прошлом году относительно 2019 года смогли только Apple и Xiaomi.