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Продажи смартфонов в прошлом году упали на 8,8%. Но у iPhone рост в 10%
Источник материала: Onliner
По данным ресурса
Падение началось еще с первого квартала прошлого года, когда продажи рухнули на 20%. Сильнее всего пострадали Samsung и Huawei.
Несмотря на общее падение рынка, доля смартфонов с 5G заметно выросла. Если в 2019 году было поставлено 20 миллионов, то в прошлом — 280—300 миллионов.
Из топ-6 брендов — Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo — улучшить показатели в прошлом году относительно 2019 года смогли только Apple и Xiaomi.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
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