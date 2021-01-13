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Продажи смартфонов в прошлом году упали на 8,8%. Но у iPhone рост в 10%

13.01.2021 18:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По данным ресурса DigiTimes, поставки смартфонов во всем мире за прошлый год снизились на 8,8% — в магазинах оказался 1,24 миллиард телефонов. Однако у Apple дела шли неплохо: поставки iPhone, несмотря на пандемию и вызванный ею спад рынка, выросли на 10%.

Падение началось еще с первого квартала прошлого года, когда продажи рухнули на 20%. Сильнее всего пострадали Samsung и Huawei.

Несмотря на общее падение рынка, доля смартфонов с 5G заметно выросла. Если в 2019 году было поставлено 20 миллионов, то в прошлом — 280—300 миллионов.

Из топ-6 брендов — Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo — улучшить показатели в прошлом году относительно 2019 года смогли только Apple и Xiaomi.

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33 предложения
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Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
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По данным ресурса DigiTimes, поставки смартфонов во всем мире за прошлый год снизились на 8,8% — в магазинах оказался 1,24 миллиард телефонов. Однако у Apple дела шли неплохо:...
 
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