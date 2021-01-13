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Водителя нашли и оштрафовали по видео за непропуск пешеходов (видео)

13.01.2021 18:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Закончились школьные каникулы, дети по утрам спешат в школу. Из разных источников поступают видео опасных ситуаций на дороге, типичных для этого периода. В ГАИ Минска сообщили, что установили личность водителя такси, не пропустившего на переходе мужчину с ребенком, и оштрафовали за создание аварийной обстановки.

«Водитель Volkswagen двигался по ул. Чижевских (со стороны Игуменского тракта в направлении ул. Я. Лучины) и в районе д. 14 создал аварийную обстановку пешеходам. Водитель был установлен сотрудниками ГАИ, — рассказали инспекторы. — В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении за нарушение ч. 10 ст. 18.14 КоАП РБ (санкция указанной части статьи предусматривает штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением прав до двух лет или без лишения)».

О подобной истории пишет AutoGrodno: «Дети вышли на переход на зеленый и все равно продолжали смотреть по сторонам. Это помогло им вовремя остановиться: на запрещающий сигнал спешил водитель Ford. Автомобилист допустил сразу несколько ошибок: проехал на красный, не пропустил пешеходов и выехал на встречную полосу. Насколько нам известно, запись изучали и в Госавтоинспекции, где установили личность нарушителя и привлекли водителя к ответственности».

О том, насколько актуально для водителей быть осторожными, проезжая у школ, говорит и видео, снятое пользователем нашего форума Lunatik14.

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Теги: Минск
 
 
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Закончились школьные каникулы, дети по утрам спешат в школу. Из разных источников поступают видео опасных ситуаций на дороге, типичных для этого периода. В ГАИ...
 
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