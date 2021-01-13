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Фотофакт. В Минске простились с Митрополитом Филаретом
13.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Церемония проходит в Свято-духовом кафедральном соборе — главном храме Минска.
Прощание будет продолжаться до вечера 14 января, после гроб с телом будет перевезен в Успенский собор Жировичского мужского монастыря.
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Церемония проходит в Свято-духовом кафедральном соборе — главном храме Минска.
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